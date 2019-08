Installation des présidents et procureurs généraux des Cours de Chlef, de Mostaganem et de Constantine

Les nouveaux présidents et procureurs généraux de la Cour de Chlef et de Mostaganem ont été installés respectivement par le directeur général des Affaires juridiques et judiciaires au ministère de la Justice Mohamed, Djaarir et Rouabhi Abdelhafidh, président de la Chambre au Conseil d’Etat en leur qualité de représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux.

S'exprimant à cette occasion M. Djaarir a affirmé que "le mouvement procédé par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah s'inscrit dans le cadre d'insuffler une nouvelle dynamique au corps de la magistrature et de "hisser le niveau de responsabilité et des compétences judiciaires auxquelles, des missions spécifiques ont été confiées".

"Les magistrats, les fonctionnaires et tous les auxiliaires la Justice sont conscients de l'ampleur des charges et des missions confiées particulièrement en cette étape décisive que traverse notre pays, où la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, le recouvrement des fonds détournés et la consolidation du système d'intégrité nationale constituent des priorités urgentes et des missions à mener à bien pour la reprise du processus de développement", a-t-il souligné.

Neutralité, respect de l’éthique et veiller à l’application de la loi

Le nouveau président de la Cour de justice de Mostaganem, Maârouf Tayeb, et le nouveau procureur général de la même institution, Ben M’hidi Lenouar, ont été installés jeudi en remplacement successivement de Sahraoui Abdelkrim et Mellah Mohamed El-Amine.

La cérémonie d’installation a été présidée par le président de la Chambre au Conseil d’Etat, , en sa qualité de représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux, qui a fait état, lors de son allocution à cette occasion, du "volume des tâches et des nouvelles missions dévolues à tous les cadres et fonctionnaires du secteur de la justice, dans cette période importante que traverse le pays, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et degrés, ainsi que la récupération des fonds dérobées, et le soutien du système d’intégrité national, qui font partie des grandes priorités".

Il revient aux juges qui tiennent à l’indépendance du pouvoir judiciaire, a-t-il dit, "de faire preuve de neutralité et de respect de l’éthique, de veiller à l’application de la loi, dans son texte et son esprit, de favoriser la communication et la complémentarité avec les autres institutions de l’Etat".

Le nouveau président de la Cour a été installé, après avoir été muté de la wilaya d’Adrar, où il exerçait la même fonction, à la wilaya de Mostaganem, dans le cadre du dernier mouvement décidé par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, dans le corps des magistrats et qui a concerné également la nomination d’un nouveau procureur général au niveau de la même Cour, après avoir exercé comme procureur général adjoint à la Cour d’Alger.

Boudjemaâ Lotfi installé dans ses fonctions de procureur général à Constantine

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a procédé jeudi à Constantine à l’installation de Boudjemaâ Lotfi en qualité de procureur général près de la Cour de Constantine.

Le nouveau Procureur général de la Cour de Constantine avait occupé plusieurs fonctions judiciaires à travers le pays, dont procureur général près de la Cour de Jijel.

A l’occasion, le ministre a indiqué que le nouveau procureur général de la Cour de Constantine "figure parmi les jeunes compétences appelées à insuffler une nouvelle dynamique au parquet général et à contribuer de manière particulière à développer le l’action judiciaire dans cette grande wilaya qui s’oriente vers des perspectives prometteuses pour être à la hauteur des attentes des citoyens".

Le ministre s’est par la suite rendu sur le site de réalisation de la nouvelle Cour de Constantine où il a donné des instructions fermes à l’effet d’accélérer les travaux pour permettre sa réception "dans les meilleurs délais".

Relevant la lourde responsabilité de tous ceux qui activent dans le secteur de la justice, le ministre a appelé les cadres de son secteur à davantage de rigueur dans l'application des lois de la République et des règles d'un procès équitable "tant en termes d'application de la loi et de la lutte contre les crimes que de la protection des droits et des libertés".

Le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah avait procédé le 8 août dernier à un mouvement dans le corps des Procureurs généraux près 32 Cours au niveau national, et ce conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.