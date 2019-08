Jardim : "Slimani peut apporter son agressivité offensive"

L'entraineur portugais de l'AS Monaco Leonardo Jardim, attend beaucoup de sa nouvelle recrue l'attaquant international algérien Islam Slimani prêté cette semaine par Leicester City pour une année avec option d'achat.

" C'est un joueur à l'aise de la tête, il est capable de donner du poids offensif à l'équipe, au contraire de ½ Ben » (Ben Yedder) qui est un joueur plus technique, de possession de balle, complètement différent. Slimani peut apporter son agressivité offensive. Son état de forme ? Il a arrêté une seule semaine après la CAN. Il s'est donc entraîné deux semaines là-bas et une semaine ici." a indiqué Jardim en conférence de presse d'avant-match.

Le coach du club de la principauté de Monaco Leonardo Jardim avec qui le contact n'a jamais été rompu, connaît parfaitement le profil du joueur puisque c'est le technicien portugais qui a lancé l'Algérien en Europe au Portugal sous les couleurs du Sporting (2013/2016).

L'ancien attaquant du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne) pourrait effectuer ses grands débuts en Ligue 1 française dimanche, à l'occasion de la réception du Nîmes Olympique (14h00, algériennes) où évolue l'autre international algérien Zinedine Ferhat.

Le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne avec 27 buts en 64 sélections, vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 avec les Verts en Egypte.

Agé de 31 ans, Islam Slimani qui sort d'une saison compliquée en Turquie avec Fenerbahçe, espère relancer sa carrière en s'engageant avec Monaco qui reste sur deux défaites de rang en championnat de Ligue 1 française.