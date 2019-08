Le Premier ministre met fin aux fonctions du directeur général de l'ONDA

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a mis fin, vendredi aux fonctions du directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El Hocine, pour "manquement aux obligations assignées", suite au tragique incident survenu dans la soirée de jeudi au stade du 20 août à Alger, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a mis fin, vendredi, aux fonctions du directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El Hocine, pour manquement aux obligations assignées, suite au tragique incident ayant entraîné la mort de 5 jeunes citoyens", a précisé la même source.

Pour rappel, 5 personnes ont trouvé la mort dans la bousculade survenue lors d'un concert animé par le rappeur algérien Soolking.

Le Premier ministre avait adressé ses condoléances aux familles des victimes, relevant "qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de cet incident tragique et prendre les mesures nécessaires". Mature

