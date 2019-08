Jeux Africains 2019 - Aviron : médaille de bronze pour l'Algérie en relais skiff mixte

Les rameurs de la sélection algérienne d'aviron, Kamel Ait Daoud et Nihed Benchadli, ont décroché la médaille de bronze du relais skiff mixte des Jeux africains 2019, disputé vendredi au barrage Mohammed Ben Abdellah à Sale au Maroc.

La médaille d'or est revenue est revenue aux Egyptiens El Banna/Hegazy, alors que l'argent a été remporté par les Tunisiens Krimi/Taieb.

A l'issue de la dernière journée de compétition, l'aviron algérien a dominé le tableau des médailles en récoltant 9 médailles (5 or, 1 argent, 3 bronze) devant la Tunisie (3 or,3 argent, 2 bronze) et l'Egypte (1 or, 5 argent,3 bronze).

APS