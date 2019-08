Le ministère de l'Education publie la liste des fournitures scolaires pour les trois paliers d'enseignement

Dans le cadre des préparatifs à la rentrée scolaire 2019/2020 qui aura lieu la semaine prochaine, le ministère de l’Education nationale a rendu publique la liste des fournitures scolaires nécessaires pour les trois paliers d’enseignement.

Le communiqué du ministère publié sur la page facebook du ministère précise que cette liste, précise et actualisée en conformité des programmes de chaque palier, vise à la fois l’allègement des cartables des enfants et la rationalisation des dépenses pour les parents. « Un choix prenant en compte les trois dimensions, pédagogique, sanitaire et socioéconomique », précise le communiqué du ministère.

La même source ajoute que lesdites listes seront affichées dans l’ensemble des établissements et communiquées par tous les moyens en vue de leur strict respect.

Retrouver ici tous les détails sur les listes des fournitures.

Ceci alors que sur le site du ministère les dates de la rentrée scolaire sont annoncées par catégorie de métiers depuis un moment. Pour rappel, l’administration centrale a opéré son entrée le dimanche 18 août courant, l’administration locale ce dimanche 25 août, le personnel enseignant est appelé en poste le 1er septembre prochain pour accueillir les élèves le mercredi 4 septembre 2019.