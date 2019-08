Jeux Africains 2019 : 3 nouvelles médailles d’argent pour l’Algérie

Les athlètes algériens présents au Maroc pour disputer les 12es Jeux Africains ont glanés, ce dimanche, trois nouvelles médailles d’argent.

La première breloque en argent est à mettre à l’actif du triathlon. Composé de Kahina Mebarki, Imene Maldji, Oussama Hellal et Nazim Omar Benyelles le relais mixte algérien a terminé second (1.17.47) derrière la Tunisie (1.16.30), alors que la médaille de bronze est revenue à l’Egypte (1.17.57).

C’est la seconde médaille pour le triathlon dans ces joutes après le bronze glané par Oussama Hellal dans l’épreuve individuelle.

A l’image des triathloniens, les échéphiles ont également remporté l’argent aux échecs dans l’épreuve Rapid équipe mixte après avoir pris le meilleur sur l’Ethiopie (4-0).

La troisième et dernière médaille d’argent a été glanée au badminton dans l’épreuve mixte par équipe. Dans leurs quête pour l’or les Algériens ont été battus en finale par le Nigéria (3-0).

Au tableau des médailles, l’Algérie pointe à la 4e position avec une moisson de 46 médailles (12 or, 14 argent, 20 bronze). La première place du classement général est toujours occupée par l’Egypte (88 médailles : 26 or, 34 argent, 21 bronze), elle est suivie de l’Afrique du Sud (51 médailles : 23 or, 15 argent, 13 bronze) et du Maroc (40 médailles : 13 or, 11 argent, 16 bronze).