Rencontres panel-partis politiques : Karim Younes rencontre ce lundi Nordine Bahbouh

Les membres de l'instance de médiation et de dialogue continuent de rencontrer les chefs des partis et les jeunes.

Après, respectivement, Abdelaziz Belaid du front El-Moustakbal, Ali Benflis de Talaî El Houryate et Abdelkader Bengrina du parti El Bina, Karim Younes reçoit aujourd’hui Nordine Bahbouh, président de l’UFDS (Union des forces démocratiques et sociales) et Omar Bouacha du mouvement Infitah.

De son côté, le président du MSP (Mouvement de la société pour la paix), qui est membre du pôle des Forces du changement, Abderrezak Mokri, qui a décliné l'inivtation de Karim Younes se dit disposé à participer à une élection présidentielle consensuelle si elle était décidée par le peuple pour une sortie de crise.