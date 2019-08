Bedoui au Japon pour participer à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui est arrivé, lundi à Yokohama (Japon) pour participer aux travaux de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7).

Accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Bedoui pend part aux travaux de cette Conférence, prévue du 28 au 30 août, en qualité de représentant du Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.

Cette Conférence vise à promouvoir le développement à travers l'implication de la ressource humaine et le recours aux technologies et l'innovation, à consolider la place de l'Afrique et à mettre en avant les potentialités de développement.

Les participants se pencheront sur l'évaluation des décisions de la 6e Conférence, tenue à Nairobi (Kenya), notamment ce qui concerne l'engagement du Japon à renforcer ses investissements en Afrique à travers la consécration d'une enveloppe financière de près de 30 milliards dollars durant la période allant de 2016 à 2019 pour le développement des infrastructures, de l'éducation et des soins de santé.

La conférence de la TICAD 7, organisée à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec l'ONU, le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission de l'Union africaine (CUA) et la Banque mondiale, se veut un espace international de concertation pour le développement du continent africain.

La TICAD 7 intervient trois ans après celle tenue à Naïrobi, au Kenya, en 2016, laquelle avait marqué la première édition de la TICAD sur le sol africain, dans le cadre d'une nouvelle formule d'alternance trisannuelle entre le Japon et l'Afrique. Le Japon avait abrité les cinq premières éditions (1993, 1998, 2003, 2008, 2013).

APS