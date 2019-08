Jeux Africains 2019 – Karaté : 13 médailles dont 2 en or pour l'Algérie

Les karatékas algériens ont récolté une belle moisson de 13 médailles (2 or, 2 argent et 9 bronze), ce lundi, à l’occasion de la 3e et dernière journée des épreuves de karaté des Jeux Africains (JA 2019) qui se déroulement à Rabat (Maroc).

La palme du jour revient, incontestablement, à Chaima Midi. L’Algérienne a brillé de mille feu en offrant à l’Algérie sa première médaille d’or. La sociétaire de l’Olympique de Birtouta a su négocier sa finale face à la Tunisienne Boutheina Hasnaoui, dans la catégorie des -61 kg.

La seconde breloque en vermeil a été l’œuvre de l’équipe nationale masculine. Les coéquipiers de Daikhi ont battu le pays hôte en finale.

Pour sa part, Mohamed Faycal Bouakel (-67 kg) a vu la médaille d’or lui filer entre les doigts face au Marocain, Abderrahmane Eddaqaq. Au moment où il avait quasiment assuré l’or, en menant par 4 touches à 2, à 30 secondes de la fin du combat, l’Algérien a mis KO son adversaire. Les juges ont ainsi décidé d’arrêter le comabt et d’octoyer la médaille d’or au Marocain jugeant l’attaque de Bouakel irrégulière.

Quant à Hocine Daikhi (+84 kg), il s’est lui aussi contenté d’une breloque en argent suite à sa défaite concédée face à l’autre Marocain, Achraf Ouchene (02-10).

Durant la séance du matin, les spécialistes du kata ont été les premiers à ouvrir le bal des distinctions en raflant pas moins de 9 médailles.

Kamilia Hadj Saïd a montré la voie à ses coéquipiers en reportant la première médaille d’argent de la journée, en individuel, avant d’être suivie par Abdelhakim Haoua. Ces derniers ont été imités quelques minutes plus tard par l’équipe féminine, composée de Hadj Saïd, Hanouti et Salakedj, et par son homologue masculine, formée de Haoua, Lakrout et Ouites.

En kumité, Imane Taleb (-50 kg), Widad Draou (-55 kg), Lamya Matoub (-68 kg), Mouad Achache (-75 kg) et Anis Sami Brahimi (-84 kg) ont également décroché le bronze.

A la suite de cette récolte, l’Algérie conforte sa 4e position au classement général avec 62 médailles (14 or, 16 argent, 32 bronze).