Kamel Beldjoud : des bureaux d’étude nationaux pour réaliser tout projet d’habitat

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a affirmé lundi à Souk-Ahras que «tous les projets à lancer dans les secteurs de l’habitat et des équipements publics seront confiés particulièrement aux bureaux d’études et aux entreprises de réalisation nationaux».

«La réservation de ces projets aux entreprises nationales de statut public ou privé vise à soutenir ces dernières et l’Etat a mobilisé tous les budgets nécessaires à cet effet», a précisé le ministre dans une déclaration à la presse en marge de l’inauguration d’un groupe scolaire (catégorie d) au chef lieu de wilaya au cours d’une visite de travail dans cette wilaya frontalière.

Le ministre a appelé les entreprises nationales activant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics au «respect des contrats conclus dans ce cadre notamment en matière de qualité de travaux et délais de réalisation», affirmant que ses services s’attèlent à «répertorier les entreprises défaillantes pour les éliminer des concours d’attribution de marchés».

A ce titre, M. Beldjoud, qui a exprimé sa colère face au retard enregistré dans la réalisation de projets de 500 logements Location-vente (AADL2) à la commune de M’daourouch et 1.500 unités de même type au plan d’occupation de sol (POS) n 9 au chef lieu de wilaya, confiés à la même entreprise de réalisation de statut privé, a donné de instructions fermes aux responsables locaux du secteur pour «confier les projets uniquement aux entreprises possédant les capacités et les moyens nécessaires».

Par ailleurs, le ministre qui a eu à écouter les préoccupations des citoyens n’ayant pas bénéficié de logements dans le cadre du programme de logement social participatif (LSP) des années 2006, 2007 et 2008, a affirmé que l’Etat «a pris toutes les mesures nécessaires pour réussir la formule revue du logement promotionnel aidé (LPA) devant éviter les erreurs commises dans les projets LSP».

A cette préoccupation exprimée par des citoyens dans les communes de Sedrata, M’daourouch et Souk-Ahras, le ministre s’est engagée à étudier ce dossier «au cas par cas», de concert avec les représentants des bénéficiaires en vue de prendre les mesures nécessaires et obliger les entreprises concernées à parachever les programme «quitte à saisir la justice».

Sur le site de réalisation de 1.500 logements location-vente au POS n 9 dans la ville de Souk-Ahras, le ministre qui a pris note des préoccupations posées par les représentants de l’association des souscripteurs à l’AADL2) s’agissant du retard enregistré dans la réalisation de ce programme lancé en 2013, a donné des instructions pour livrer un 1er quota de 550 logements «avant la fin 2019» et de redoubler les efforts pour achever le restant les lots dans les meilleurs délais, à défaut, «le contrat pourrait être résilié», a-t-il menacé.

Au terme de sa visite, le ministre a annoncé l’inscription au profit de cette wilaya, d’un quota de 500 LPA et 500 autres aides à la construction rurale en plus de la réservation d’un budget de 1 milliard DA pour appuyer les programmes d’aménagement.

Le ministre a également assisté à un exposé sur l’évolution des programmes de logements tous segments confondus de 2014 à 2019 estimé à 29.037 unités dont 13.258 logements achevés, 10.194 unités en cours de réalisation et 5.585 logements non lancés .

Auparavant, le ministre avait inspecté des chantiers de réalisation d’équipements scolaires dans les 3 paliers à Sedrata, M’daourouch et au chef lieu de wilaya.

