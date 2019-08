TICAD 7 : l’Algérie appelle à un partenariat "gagant-gagnant" entre le Japon et l'Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé mardi à Yokohama (Japon) que le message de l'Algérie pour la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7), s'articulait autour de la garantie d'un partenariat "gagant-gagnant" entre le Japon et l'Afrique.

Dans une déclaration à la presse, en marge des travaux de la réunion ministérielle préparatoire à la TICAD7, prévue du 28 au 30 août, M. Boukadoum a indiqué que "le message de l'Algérie au sommet consiste en l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant", notant que le continent africain "ne se suffit plus d'être une source d'approvisionnement en matières premières".

L'Afrique compte plusieurs partenaires de par le monde, a-t-il poursuivi, soulignant que parmi les enjeux de la TICAD 7 "l'établissement d'un partenariat efficace et constructif, à même de permettre aux Africains d'acquérir une expertise en termes d'organisation et de financement dans certains domaines fixés par les experts, à savoir l'invention, la technologie, l'irrigation et le financement du transport en Afrique".

M. Boukadoum a estimé que la forte participation des chefs d'Etat et de gouvernement au Sommet de Yokohama témoigne de "l'importance que revêt cette rencontre".

Il a également salué "la participation de tous les pays membres l'Union africaine (UA) à ce rendez-vous y compris la République arabe sahraouie démocratique (RASD)", qualifiant cette présence de "grand acquis pour l'Afrique".

Il a ajouté, en outre, que l'Algérie soutenait la participation de tous les pays de l'UA qui aura un impact positif sur l'ensemble des membres".

Par ailleurs, le ministre a rappelé que la coopération entre l'Algérie et le Japon remonte à l'indépendance, notamment dans le domaine du pétrole et de la prospection, rappelant qu"'une concertation régulière est établie entre les deux pays dans les fora internationaux".

