Mouvement populaire : nouvelle mobilisation des étudiants pour une rupture avec les figures et les pratiques de l’ancien système

Les étudiants sont une nouvelle fois sortis dans la rue pour leur 27e mardi consécutif de contestation, en appui du mouvement populaire, entamé il y a plus de 6 mois.

A Alger, le nouvel acte de mobilisation des étudiants a été lancé à partir de la Place des Martyrs vers la Grande Poste. Tout au long de leur marche et des artères traversées, les étudiants ont scandé des slogans qui expriment « leur attachement aux revendications du mouvement populaire jusqu’à la concrétisation d’un changement radical », rapporte Mohamed Lamine Aberkane, qui a couvert la manifestation pour la radio Chaine 3 de la Radio Algérienne.

Les étudiants « rejettent tout dialogue avec les figures de l’ancien système » et appellent à la « libération des détenus politiques », « la récupération de l’argent du peuple » et à une « Algérie libre et démocratique ».