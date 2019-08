Importation de blé et de la poudre de lait : le transport confié à la flotte maritime nationale

Deux conventions ont été signées, mardi à Alger, entre le Groupe algérien de transport maritime (GATMA), d'une part, et l'Office national interprofessionnel du lait (ONIL) et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), d'autre part, pour promouvoir l'utilisation de la flotte maritime nationale et limiter ainsi le recours aux moyens de transport étrangers en vue de réduire les dépenses en devises pour l'importation de blé et de la poudre de lait.

La cérémonie de signature des 2 conventions s’est déroulé au siège du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en présence du ministre du secteur, Chérif Omari, et son homologue des Travaux publics et des Transport, Mustapha Kouraba.

Les conventions ont été signées par le Directeur général du Groupe algérien de transport maritime (GATMA), Smain Larbi Ghomri, d'une part, et les Directeurs généraux par intérim de l'OAIC, Nacereddine Messaoudi, et de l'ONIL, Khaled Soualmia.

Elles prévoient le recours aux navires algériens pour la prise en charge des importations de produits alimentaires en vue de réduire les dépenses en devises engendrées par les services de transport maritime, et dont la plupart son assurés par des transporteurs battant pavillon étranger.

A cette occasion, M. Omari a précisé que ces deux conventions "visent à optimiser les capacités nationales de transport maritime pour les importations de blé et de la poudre de lait avant la généralisation de cette mesure à d'autres produits, mais aussi aux exportations algériennes de produits agricoles au profit de l'économie nationale, notamment à la lumière de la politique gouvernementale de diversification de la production nationale et de promotion des exportations hors hydrocarbures".

M. Kouraba, a, de son côté, fait savoir que "dix (10) navires seront mobilisés dans un premier temps pour l'importation de blé et de la poudre de lait". Faisant état des difficultés auxquelles a été confronté le secteur du transport maritime, où des employés n'ont pas perçu leurs salaires, le ministre a affirmé que "les efforts des uns et des autres ont permis de trouver des solution en coordination avec les autres ministères, notamment ceux de l'Agriculture et du Commerce".

Le Dg du GATMA a estimé, pour sa part, que ces deux conventions permettront de renforcer la flotte nationale maritime, utilisée à la hauteur de 60% seulement", relevant que la contribution de la flotte nationale aux opérations d'importation ne dépasse pas 2,5% au niveau national.

APS