Jeux Africains 2019 – Volleyball : l’Algérie s’impose face à l’Egypte

La sélection nationale de volleyball s’est imposée face à son homologue égyptienne sur le score de 3 sets à 0, ce mardi à Salé (Maroc), pour le compte de la 3e journée du tournoi de volleyball des Jeux Africains de Rabat (JA 2019).

Dans une partie dominée de bout en bout, les Verts ont gagné le premier set sur le score de 25 à 21, avant d’enchainer dans le second (25-18) et confirmer dans le troisième et dernier set (25-20).

Pour rappel, le Six national a raté son entame de compétition en s’inclinant face au Cameroun (3-1), avant de se ressaisir face au pays hôte (3-1).

Dans les autres rencontres de la journée, le Cameroun a consolidé sa première place en signant son troisième succès remporté sans grande difficulté face au Nigéria (3-0), alors que le Maroc face au Cap Vert.

Grâce à cette deuxième victoire, l’Algérie prend la seconde place au classement (6 pts), alors que le Cameroun est toujours premier avec 9 unités.

Pour son prochain match, prévu ce jeudi (17h00), l’Algérie donnera la réplique au Nigéria avant de boucler sa participation samedi prochain (10h00) face au Cap Vert.