Jeux Africains 2019 : 10 nouvelles médailles dont 4 en or pour l’Algérie

La délégation algérienne présente au Maroc pour prendre part à la 12e édition des Jeux Africains a bonifié sa moisson de médailles avec dix nouvelles breloques (4 or, 2 argent, 4 bronze) remportées notamment dans l’athlétisme et la gymnastique.

La 8e journée des JA 2019 a été plutôt prolifique pour les Algériens, notamment, en ce qui concerne le métal jaune tant convoité. En effet, sur les dix médailles récoltées ce mardi, quatre sont en or et elles sont l’œuvre de Larbi Bouraada (décathlon), Amine Bouanini (110m haie), Hillel Metedji (gymnastique) ainsi que l’équipe messieurs de gymnastique.

De leurs côtés, Yasser Triki a raflé l’argent du concours du triple saut, de même que le gymnaste, Mohamed Abdeldjalil Bourguieg, dans l’épreuve individuelle.

Concernant les médailles en bronze, trois sont l’œuvre de l’haltérophile Nafaa Sakiak, au snatch, et la dernière a été glanée par Sabrina Latreche aux échecs.

En dépit de ces médailles glanées ce mardi, l’Algérie recule au 5e rang du classement général (19 or, 19 argent, 39 bronze). Pour sa part, l’Egypte continue de dominer la compétition avec une impressionnante récolte de 142 médailles (40 or, 64 argent, 38 bronze), alors que l’Afrique du Sud est deuxième (56 médailles : 25 or, 17 argent, 14 bronze) suivie du Maroc (72 médailles 22 or, 21 argent, 29 bronze).