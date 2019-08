Le ministre du Travail insiste sur «le suivi du dossier du trop perçu de la Caisse nationale des retraites»

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a insisté mardi à Souk-Ahras sur la nécessité de «suivre le dossier du trop perçu de la Caisse nationale des retraites».

«Il faut suivre le mouvement des dépenses de la Caisse nationale des retraites, parfois versées par erreur ou par manque de suivi de l’évolution du dossier de retraite en cas de décès ou du changement de la situation professionnelle du retraité», a souligné le ministre au cours d’une visite de travail dans cette wilaya frontalière.

Insistant sur l’importance de «déployer davantage d’efforts pour moderniser et améliorer la gestion de ces dossiers» à travers la formation notamment, le ministre a mis l’accent sur la «consolidation de la coopération avec les différentes administrations concernées, à savoir la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et le registre national d'état civil numérisé».

Le ministre qui a appelé à l’intensification des campagnes de sensibilisation sur l’importance de préserver les fonds de la CNR, représentant, a-t-il soutenu, l’argent des contribuables et le droit des futures générations, a insisté sur l’activation du rôle des cellules d’écoute, d’accueil et d’aide à domicile pour les personnes invalides.

Visitant une micro entreprise dans la commune de Lahnancha, crée dans le cadre de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et spécialisée dans les grandes cultures, Hassan Tidjani Haddam a mis l’accent sur «l’importance de ce genre d’entreprises dans le développement local, à travers la création de la richesse et des postes de travail, notamment dans les régions intérieures et frontalières ne disposant pas de grands tissus économiques».

Sur place, le ministre a appelé les responsables concernés à «encourager les jeunes porteurs de projets à opérer dans le cadre de start-up pour un rendement complémentaire basé sur la coopération et la sous-traitance».

A l’Agence de wilaya de l’emploi, le ministre qui a rappelé les missions de cette instance qui assume le rôle d’intermédiaire entre l’offre et la demande d’emploi, a indiqué que les cadres de cette agence ont la responsabilité d’agir dans la transparence à travers l’intégration des technologies de l’information et le renforcement de la communication en direction des citoyens.

Hassan Tidjani Haddam a donné des instructions pour accorder la priorité dans les placements dits «classiques» aux jeunes affiliés au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle pour une meilleure gestion du processus de recrutement.

Dans une rencontre avec les cadres locaux de son secteur, le ministre a donné des instructions pour consolider l’opération de recouvrement des cotisations en usant de tous les moyens légaux et le renforcement de la sensibilisation sur l’affiliation aux Caisses de la sécurité sociale.

APS