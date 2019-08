Gaid Salah rappelle "l’impératif de poursuivre les efforts laborieux afin d'ériger une Armée forte, moderne et développée"

Lors du quatrième et dernier jour de sa visite en 2e Région Militaire, à l'issue de sa supervision d'un exercice de tir de missiles contre des objectifs de surface, et après sa rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région, le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire a présidé une réunion de travail au niveau du siège de la Région.

La réunion a été tenue en présence du Commandement et de l'Etat-Major de la Région, des responsables des différents corps de sécurité, des chefs d'unités et des Directeurs Régionaux, lors de laquelle le Général de Corps d'Armée a suivi un exposé global sur la situation générale dans le secteur de compétence, présenté par le Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région Militaire. A l'issue, le Général de Corps d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé l'impératif de poursuivre les efforts laborieux afin d'ériger une Armée forte, moderne et développée, qui repose sur la ressource humaine qualifiée et spécialisée, capable d'assimiler avec compétence les technologies modernes et avancées, et apte à relever les défis qui s'accélèrent, imposés par le devoir de protéger l'indépendance de l'Algérie, de préserver sa souveraineté nationale et de garantir son unité populaire et territoriale :

«Tous les facteurs de réussite ont été réunis et tous les moyens de développement professionnel mis à disposition, en termes d'équipements, de formation, de préparation et de sensibilisation. Nous avons pleine conscience et avec beaucoup d'assurance que tous ces efforts fournis ces dernières années, à plus d'un niveau, ont abouti à une grande maturité professionnelle et une expérience opérationnelle et du combat de haut niveau, mais aussi, et essentiellement, à une grande conscience de la sensibilité des missions assignées et de l'impératif de leur parfaite exécution.

A chaque inspection des personnels, des unités, des Régions et des Forces, nous sommes autant satisfaits qu'exigeants, car les défis s'accélèrent et se multiplient, et l'Algérie mérite que tous ses fidèles enfants, là où ils se trouvent, soient son rempart impénétrable, et c'est là où réside notre satisfaction, car nous ressentons effectivement que l'Armée Nationale Populaire est la véritable héritière de l'Armée de Libération Nationale. Nulle crainte donc pour une patrie dont les éléments de son Armée sont imbus des valeurs de leur histoire nationale, et considèrent que la valorisation de ses enseignements et la mise à profit de ses leçons est comme la lumière qui éclaire leur chemin vers l'acquisition davantage de puissance, à même de garantir la notoriété de l'Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire.

Tels sont les principes dont nous ne lasserons jamais d'en ancrer le noble sens dans les esprits des enfants de l'Armée Nationale Populaire, qui autant qu'elle est fière de son histoire nationale et des valeurs de sa glorieuse Révolution de Libération, demeure attachée à l'exécution des missions qui lui incombent, avec détermination et persévérance, compétence et résolution, fidèles que nous sommes au message des vaillants chouhada, afin de garantir à jamais l'acquis de souveraineté et de liberté et d'indépendance nationale de l'Algérie, ainsi que de son unité populaire et territoriale».

Ensuite, le Général de Corps d'Armée a inauguré un important édifice social, en l'occurrence le Cercle Régional de l'Armée qui regroupe (132) suites et chambres ordinaires, outre des restaurants, des foyers, une salle de conférences, une piscine et d'autres annexes et structures assurant un climat adéquat d'hospitalité pour les cadres de l'Armée Nationale Populaire en activité et à la retraite, ainsi qu'à leurs familles.

Source : www.mdn.dz