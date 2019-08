Jeux Africains 2019 – Gymnastique : l’Algérie décroche 5 nouvelles médailles dont 1 en or

Les gymnastes algériens se sont illustrés une nouvelle fois en glanant cinq nouvelles médailles (1 or, 3 argent, 1 bronze) dans les 12es Jeux Africains, ce mercredi à la salle Ibn Rochd de Rabat (Maroc).

Hauteur d’une prestation quasi-parfaite, Ahmed Anis Maoudj est monté sur la plus haute marche du podium (13.533). Le médaillé d’or algérien a devancé son camarade Mohamed Abdeldjalil Bourguieg (12.966) et le Marocain Nabil Zouhair (12.90).

Concernant les deux autres breloques en argent, elles sont l’œuvre de Mohamed Aouicha, au cheval d’arçon, et de Mohamed Abdeldjalil Bourguieg aux anneaux.

De son côté, Lahna Salem a pris le bronze dans l’épreuve des barres asymétriques en terminant sur la troisième position.

La moisson de médailles algériennes aurait pu être plus important si Lahna Salem et Fatima Ahlem Mokhtari avaient été plus inspirées dans l’épreuve du saut.

A la faveur de ces 5 nouvelles médailles remportées en gymnastique, ainsi que dans les autres disciplines, l’Algérie comptabilise 84 médailles (20 or, 21 argent, 43 bronze) et pointe à la 6e position.