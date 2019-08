Accidents de la route : 72 morts et 293 blessés en une semaine

Soixante-douze (72) personnes ont trouvé la mort et 293 autres ont été blessées dans 161 accidents de la circulation survenus durant la semaine du 20 au 26 août, a indiqué mercredi un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Le plus lourd bilan a été enregistré dans les wilayas de Skikda et Ghardaïa avec 7 morts suivies de Sétif et Bouira avec (05) morts chacune ensuite Chlef avec (04) morts, Tamanrasset et Mascara (03) morts, a précisé le communiqué.

Le plus grand nombre d'accidents, ajoute le communiqué, a été enregistré a la wilaya d'Alger avec 14 accidents, suivie par les wilayas de Médéa, Ain Defla et Béjaia avec 10 accidents chacune et Boumerdes (08) accidents.

Selon les services de la Gendarmerie, le facteur humaine est à l'origine de 84,47% d'accident, les piétons (9,32%), l'état des véhicules (4,97%) et l'environnement (1,24%).

Le non respect du code de la route et de la distance de sécurité, le dépassement dangereux, la conduite en état d'ébriété et dans le sens interdit demeurent les principales causes de ces accidents, a conclu le communiqué.