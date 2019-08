Jeux Africains 2019 – Canoë-Kayak : nouvelle médaille de bronze pour l’Algérie

L’équipe nationale masculine de Canoë-Kayak a décroché la médaille de bronze des Jeux Africains (JA 2019) dans l’épreuve pas équipe K4 500m, ce jeudi matin au lac du barrage Mohamed Ben Abdellah à Salé (Maroc).

Avec un temps de 1:31.353, les Algériens ont été devancés par l’Afrique du Sud (1:26.142) et l’Egypte (1:31.266), respectivement, premier et second sur le podium.

La moisson algérienne aurait pu être meilleure lors de cette 2e journée. En effet, l’équipe nationale féminine a terminé à la 4e position du K4 500m, de même pour Anfal Arabi au K1 500m, alors qu’on finale dames K2 500m la paire Arabi-Taleb a terminé à la 5e position.

Il s’agit de la deuxième médaille remportée par le Canoë-Kayak après le bronze de Oussama Djabbali au K1 1000m, gagné mercredi.

C’est la 93e médaille rempotée par l’Algérie dans cette compétition (23 or, 22 argent, 47 bronze).