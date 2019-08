Jeux Africains 2019 – Cyclisme : Reguigui s’offre l’or, Saidi en bronze

Le coureur algérien Youcef Reguigui s’est distingué en remportant la médaille d’or de la course en ligne des 12es Jeux Africains (JA 2019), disputée ce jeudi entre Benslimane et

A la faveur d’un super travail d’équipe de l’ensemble des ses coéquipiers (Nassim Saidi, Azzedine Labag, Abderahmane Mansouri, Islam Mansouri), Reguigui a réussi à monter sur la plus haute marche du podium.

Pour sa part, Saidi est parvenu à franchir la ligne d’arrivée à la 3e position et décroche à son tour une médaille de bronze bien méritée.

Pas vraiment inspités dans l’épreuve du contre la monte (individuel et par équipe), les Algériens se sont rachetés de très belle manière et offrent à l’Algérie ses 94e et 95e médaille au Maroc (24 or, 22 argent, 48 bronze).