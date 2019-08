Jeux Africains 2019 – Athlétisme : l’or pour Lahoulou et Charabi

Le hurdleur algérien Abdelmalik Lahoulou a remporté la finale du 400m haie des Jeux Africains, alors que son compatriote Hichem Charabi a dominé le concours du saut à la perche, ce jeudi au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat (Maroc).

En taille patron, Abdelmalik a dominé sa finale de bout en bout avec un bon chrono de 49.08. Le spécialiste algérien de l’épreuve a devancé au podium Bienvenu Wendlasida Sawadogo du Burkina Faso (49.25) et le Tunisien Mohamed Amine (49.29). Ces derniers ont réussi à composter leurs billets pour le prochain championnat du monde qui aura lieu en septembre prochain à Doha.

Si Lahoulou a fourni beaucoup d’efforts pour terminer sur la plus haute marche du podium, la victoire de Chabani n’a été qu’une simple formalité. Face à des adversaires bien plus faibles que lui, , qui n’ont pas pu faire mieux que 4.70m, Charabi a assuré sa première place grâce à un saut à 5m, seulement.

Présent dans ce concours, Bouraâda, médaillé d’or du décathlon, a fini à la 3e position.

C’est la 4e médaille en or du jour pour la délégation algérienne après celles glanées par Youcef Reguigui en cyclisme et par la paire mixte du badminton, Linda Mazri et Koceila Mammeri.

Pour sa part, Loubna Benhadja a échoué dans sa tentative de se qualifier pour la finale du 400m haie dames. L’Algérienne a raté son départ et s’est contentée de la 5e place de sa série (1.01.04).

Deux autres athlètes peuvent bonifier d’avantage la moisson algérienne du jour dans le concours du saut à la perche et il s’agit deHichem Khalil Cherabi et LaarbiBouraada.

Après 10 journées de compétition, l’Algérie occupe, temporairement, la 4e place au classement général avec une moisson de 103 médailles (29 or, 25 argent, 51 bronze).