Jeux Africains 2019 – Gymnastique : l’or, l’argent et le bronze pour l’Algérie

Le dernier jour des épreuves de gymnastique des Jeux Africains (JA 2019), disputée ce jeudi à la salle Ibn Rochd de Rabat (Maroc), a été aussi prolifique que les deux premières. Les Algériens se sont distingués une nouvelle fois en remportant quatre nouvelles médailles, dont deux en or.

Après deux journées exceptionnelles en terme de consécrations, avec 10 médailles glanées, l’Algérie a bouclé sa participation dans cette 12e édition des Jeux Africains avec quatre nouveaux podiums.

Hillel Metidji et Mohamed Abdeldjalil Bourguieg ont réussi à monter sur la plus haute marche en dominant l’exercice de la table de saut et celui des barres parallèles.

Pour sa part, Ahmed Anis Maoudj a pris l’argent du table de saut, alors que Sofia Nair a terminé à la 3e place de la poutre.

Quatrième du classement général, l’Algérie comptabilise 110 médailles (30 or, 24 argent, 54 bronze).