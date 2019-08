Distribution de plus 10.500 logements AADL 1 et 2 et LPP

La distribution de 10.569 logements de type location-vente (AADL) et promotionnels publics (LPP) a débuté jeudi à Alger et se poursuivra jusqu'à fin septembre 2019, a annoncé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, lors de la cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires.

Beldjoud était accompagné du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, et du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda.

Sur les 10.569 logements objet de cette opération de distribution, la formule de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) représente la part du lion avec 10.272 unités au titre des programmes AADL 1 et 2 contre 297 logements promotionnels publics (LPP).

Le ministre de l'Habitat a précisé que la distribution des logements AADL 1 se poursuivra tout au long du mois de septembre et concernera 4.399 unités, dont 3.599 pour les souscripteurs de la wilaya d'Alger et 800 pour ceux de la wilaya de Boumerdes.

Concernant le dossier AADL 2 (2013), le ministre a fait savoir que la distribution en cours concerne 5.576 unités à travers huit (8) wilayas (Biskra, Tiaret, Sétif, Mascara, Khenchla, Mila, Tissemssilt et Alger), précisant que les clés ont été remises jeudi à 1.529 souscripteurs dans la wilaya d'Alger. L'opération se poursuivra les mois prochains.

Par ailleurs, M. Beldjoud a annoncé l'ouverture du site électronique de l'AADL pour permettre aux 77.757 souscripteurs, répartis à travers 32 wilayas, de retirer leurs préaffectations et les ordres de versement de la troisième tranche conformément au calendrier, arrêté par l'Agence.

"Le retrait des préaffectations n'est possible que si le taux d'avancement des travaux a avoisine 70%", a souligné dans ce sens le ministre de l'Habitat.

Concernant la formule LPP, M. Beldjoud a fait état de la finalisation de la réalisation de 4.432 logements répartis à travers 20 wilayas, relevant que seuls 297 souscripteurs se sont acquittés de toutes les redevances, appelant le reste des souscripteurs à poursuivre les procédures de paiement pour que ces logements ne restent pas fermés et exposés aux actes de vandalisme.

S'agissant de la qualité, le ministre a mis en avant l'attachement du Gouvernement et du secteur à accorder toute l'attention nécessaire à cet aspect à travers la mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi permanents au niveau des chantiers sous la supervision de commissions de wilayas en coordination avec l'organisme national de contrôle technique de la construction (CTC).

Il a réaffirmé que toutes les procédures juridiques sont et seront prises contre toute entreprise ou bureau d'étude ne respectant pas les engagements contractuels.

M. Beldjoud assuré que le Gouvernement veille à garantir aux habitants des cités intégrées livrées ou devant être livrées, les équipements nécessaires précisant qu'un nombre important d'infrastructures et d'établissements éducatifs devront être livrés à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire, dont 656 établissements éducatifs (426 primaires, 137 collèges et 93 lycées), à travers tout le territoire national.