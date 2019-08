Jeux Africains 2019 – Lutte : belle médaille d’or pour Abdelhak Kherbach

Le lutteur algérien, Abdelhak Kherbach, est monté sur la plus haute marche du podium de la catégorie des 57 kg, ce vendredi à El Jadida (Maroc), en clôture des épreuves de lutte des Jeux Africains (JA 2019).

Pour ce faire, Kherbach a battu en finale le Nigérian, Ebikewenimo Welson (3-1). De son côté, Benferdjellah a eu moins de chance que son compatriote. Le jeune espoir de la discipline (18 ans) s’est incliné face au Tunisien Ayoub Barradj.

Pour sa part, Mohamed Fardj a pris le bronze après avoir pris le meilleur sur le Marocain, Fahd Nadji.

Ces trois nouvelles breloques viennent s’ajouter aux six premières récoltées jeudi et elles sont l’œuvre de AbdElkrim Ouakali (77 kg), Bachir Sid Azara (87 kg) et Adem Boudjemline (97 kg), pour l’or, et Abdenour Laaouini (60 kg), Abdelmalek Merabet (67) et Hamza Lahoui (130 kg), pour le bronze.

Au tableau des médailles, l’Algérie occupe la 4e position avec 124 breloques dans son escarcelle (33 or, 31 argent et 60 bronze).