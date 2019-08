Jeux Africains 2019 – 11e journée : 2 nouvelles médailles d’or glanées, l’Algérie s’assure de la 4e place

Les athlètes algériens ont récolté 11 nouvelles médailles, dont deux en or, ce vendredi à l’occasion de la 11e journée des Jeux Africains (JA 2019) qui se déroulent au Maroc.

Pour cette avant dernière sortie sur les différents sites de compétition où se déroule cette 12e édition des Jeux Africains, les athlètes algériens n’ont pas été ridicules, loin de là. En effet, nos représentants ont glané 11 médailles dont la première, en bronze, a été l’œuvre de l’équipe nationale masculine du tir à l’arc.

Si entre-temps les kayakistes avaient fait chou blanc dans les six finales où ils étaient qualifiés, du côté de Salé, Mohamed Yasser Triki a réussi à rectifier le tir, à Rabat, en s’adjugeant le concours du saut en longueur avec un bond à 8.01m et par la même occasion gagner la première médaille en or de la journée.

La seconde breloque en vermeil a été glanée, à El Jadida, par Abdelhak Kherbach. Finaliste de la catégorie des 57 kg, l’Algérien a pris le meilleur sur le Nigérian, Ebikewenimo Welson (3-1).

Concernant les médailles d’argent, au nombre de quatre, la première est revenue au lutteur Fateh Benferdjellah (86 kg), alors que les trois autres ont été décrochées par l’haltérophile, Rabeh Chouya (+109 kg), dans l’épreuve de l’épaulé jeté où il a réussi à soulever un total de 355 kg.

Pour ce qui est des autres breloques en bronze, trois sont la propriété de l’haltérophile Bouchra Fatima Zohra Hirech (87 kg), dans l’épreuve de l’épaulé jeté (196 kg), alors que la dernière est revenue au lutteur Mohamed Fardj (97 kg).

A la veille de la clôture des 12es Jeux Africains, l’Algérie est assurée de terminer à la 4e position avec une moisson de 124 médailles (33 or, 31 argent, 60 bronze). Une dernière médaille, très probablement en argent, viendra bonifier cette récolte. En effet, les volleyeurs algériens, 2e au classement (9 pts), joueront leur dernier match ce samedi (10h00) face au Cap Vert.