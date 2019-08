Moharam 1441 : Dimanche 1er septembre journée chômée et payée.

A l’occasion du 1er Moharam 1441, coïncidant avec la journée du 1er septembre, la direction générale de la Fonction publique informe que ce dimanche est une journée chômée et payée et ceux, pour toutes les administrations, institutions et tous les offices publics ainsi que pour les entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d’activité y compris les employés travaillant à l’heure ou à la journée.

La même source rappelle à cet effet les établissements concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service là où le travail exige une rotation.

La direction de la Fonction publique rappelle, en fin, que cette procédure est dictée conformément aux dispositions de la loi 278-63 décrétée le 26 juillet 1963, amendée, comprenant la liste des fêtes nationales légales.