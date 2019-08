Jeux Africains 2019 – Volleyball : l’Algérie décroche la médaille d’argent

La sélection nationale de volleyball a terminé à la seconde place des Jeux Africains de Rabat (JA 2019) après avoir pris le meilleur sur le Cap Vert (3-0), à l’occasion de la dernière journée du tournoi jouée ce samedi à Salé.

Afin d’assurer l’argent, les camarades du capitaine d’équipe Ahmed Amir Kerbaoua se sont baladés face à une formation capverdienne qui n’a réussi à gagner le moindre match depuis le début de l’épreuve.

Les Algériens ont remporté le premier set, aisément, sur le score de 25 à 11, avant de confirmer dans le second et le troisième (25-18, 25-09).

Avec 12 points, l’Algérie décroche la médaille d’argent après avoir réussi un bon parcours marqué par quatre victoires et une seule défaite concédée lors de la première journée face au Cameroun, grand vainqueur de la compétition.

Ce dernier tentera de réaliser un parcours sans faute, ce soir (18h00), face au Maroc, alors que l’Egypte aura l’opportunité de rafler la médaille d’argent à condition de gagner face au Nigéria (12h00).

C’est la dernière médaille glanée par la délégation algérienne dans ces joutes continentales après les 124 (33 or, 31 argent, 60 bronze) remportées tout au long de la compétition. Cette moisson permet à l’Algérie de terminer à la 4e place d’un classement général dominé par l’Egypte (270 médailles : 101 or, 97 argent, 72 bronze). Don son côté, le Nigéria a pris la second place (126 médailles : 46 or, 33 argent, 47 bronze), alors que l’Afrique du Sud a complété le podium (87 médailles : 36 or, 26 argent, 25 bronze).