Equipe nationale : Belmadi consulté dans la désignation du nouveau manager général

Le prochain manager général de l'équipe nationale de football, en remplacement de Hakim Medane, sera "désigné très prochainement, en concertation avec le sélectionneur national Djamel Belmadi", a annoncé samedi la fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Hakim Medane a démissionné de son poste de manager général le 21 août, un mois après le titre continental remporté par l'Algérie lors de la CAN-2019, disputée en Egypte (21 juin - 19 juillet).

Dans un communiqué publié sur les différents réseaux sociaux de la FAF, Medane avait dénoncé une "campagne haineuse" qui a l’a visé sur le plan personnel, tout en se disant "fier" d’avoir servi "bénévolement" la sélection.

Le président de la FAF Kheireddine Zetchi, "profitera de la présence de Hakim Medane pour lui réitérer, en son nom et au nom de tous les membres du BF, tous ses remerciements pour les efforts qu’il a toujours consentis depuis sa nomination comme manager de l’équipe nationale jusqu’au sacre de notre sélection à la CAN-2019 en Egypte.

Prenant la parole, Medane a rendu hommage au président et à tous les membres du BF qui l’ont honoré par leur confiance et lui ont donné la possibilité de servir loyalement la sélection nationale et son pays", souligne la FAF, dans le relevé des conclusions de la réunion du Bureau fédéral, tenue jeudi au centre technique national de Sidi Moussa.