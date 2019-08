Ligue 1 – championnat (3ème journée) : la JS Saoura, l’ES Sétif et l'ASO Chelif cartonnent (résultats partiels)

La sortie du deuxième round de la 3ème journée du championnat national de Ligue 1 a largement souri aux Sudistes de la Saoura et les Sétifiens victorieux respectifs du CABB Arreridj et du Moulou_dia d’Alger sur le score de 4-1 pour chaque match et se taillent par là même la 1ère et la 2ème place du classement de la journée suivis de près par le AC Paradou qui a fait match nul face à la JS Kabylie.

Alors que l’ASO Chelif a carbonisé vendredi les Biskris (5-2) et le NC Magra a disposé de l’USM Belabès (3-1)

Voici les résultats partiels et classement, à l'issue des rencontres de la 3e journée du Championnat de Ligue 1 de football catégorie Réserves, disputées samedi, devant se poursuivre dimanche :

Samedi 31 aout

Paradou AC - JS Kabylie 0-0

CABB Arreridj - ES Sétif 1-4

JS Saoura - MC Alger 4-1

MC Oran - CS Constantine 0-1

NA Husseïn-Dey - CR Belouizdad (17h00)

Déjà joué :

US Biskra - ASO Chlef 2-5

NC Magra - USM Bel-Abbès 3-1

Dimanche 1 septembre :

USM Alger - AS Aïn M'lila

Classement : Pts J

1. JS Saoura 9 3

2. ES Sétif 7 3

--. Paradou AC 7 3

4. ASO Chlef 6 3

--. CS Constantine 6 3

6. JS Kabylie 5 3

7. MC Oran 4 3

--. NA Husseïn-Dey 4 2

9. CR Belouizdad 3 2

--. CABB Arreridj 3 3

--. MC Alger 3 3

--. NC Magra 3 3

--. USM Bel-Abbès 3 3

14. USM Alger 0 2

--. AS Aïn-M'lila 0 2

--. US Biskra 0 3