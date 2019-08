Jeux africains 2019 : l'Algérie termine 4e avec 125 médailles, dont 33 en vermeil

Les 270 athlètes algériens engagés dans 25 disciplines des Jeux africains 2019, disputés du 19 au 31 août au Maroc, ont décroché 125 médailles (33 or, 32 argent, 60 bronze) dans 19 disciplines sportives.

Avec cette moisson, l'Algérie termine à la 4e place du classement final des médailles, derrière l'intouchable Egypte avec 271 médailles (101 or, 97 argent, 73 bronze) , le Nigeria 126 (46, 33, 47) et l'Afrique du Sud 87 (36, 26, 25).

Les athlètes algériens de 11 disciplines sont montés sur la plus haute marche du podium, notamment, l'athlétisme, l'aviron, la gymnastique et la natation avec 5 médailles d'or chacune.

Les nageurs et nageuses ont décroché le plus grand nombre de médailles (tous métaux confondus) avec 20 breloques (5 or, 7 argent, 8 bronze), suivis des gymnastes 17 médailles (5, 7, 5) et les karatékas 13 médailles (2, 2, 9).

L'haltérophilie a pris une moisson de 15 médailles, mais sans parvenir à monter sur la plus haute marche du podium, se contentant de 6 argent et 9 bronze.

La déception de la participation algérienne aux JA-2019 est venue de six disciplines rentrées bredouille du rendez-vous marocain, dont le handball (messieurs, dames), auxquels s'ajoutent le football (dames), le taekwondo, le vélo tout terrain, le beach-volley et le snooker.

Tableau final des médailles de la 12e édition des Jeux africains

Pays : Or Arg Bronze Total

1. Egypte 102 98 73 273

2. Nigeria 46 33 48 127

3. Afrique du sud 36 26 25 87

4. Algérie 33 32 60 125

5. Maroc 31 32 46 109

6. Tunisie 26 36 35 97

7. Kenya 11 10 10 31

8. Maurice 6 6 12 24

9. Ethiopie 6 5 12 23

10. Madagascar 6 4 2 12.