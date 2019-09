Brésil : les incendies en Amazonie continuent de progresser

Les incendies continuent de se développer en Amazonie où quelque 2.000 nouveaux feux se sont déclarés, jeudi et vendredi derniers, signale l'Institut national de recherche spatiale (INPE).

L'intensification de la lutte contre ces sinistres de grande envergure, devenues une préoccupation mondiale, a amené le Brésil a faire appel à des unités de l’armée et, d’autre part, à modifier le décret interdisant le brûlis à des fins agricoles, excluant cependant les terres où cette pratique est essentielle.

Le Brésil, qui connait une année de sécheresse modérée, a constaté, du début janvier au 30 août, près de 89.000 départs de feu. Selon l'INPE, 51,9% de ces incendies sont situés en Amazonie.

Considérée comme la plus grande forêt tropicale au monde, l'Amazonie est en proie à d'autres défis parmi lesquels figurent la hausse des activités minière et pétrolière, l'occupation illégale et le déboisement pour l'agriculture et l'élevage, autant de menaces contre ce poumon de la terre s'étendant sur 5,5 millions de km2 et neuf pays.