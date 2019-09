Rentrée scolaire 2019-2020: Plus de 9 millions élèves rejoindront mercredi les bancs de l'école

Plus de 9 millions d'élèves rejoindront, mercredi prochain, les bancs de l'école au titre de l'année scolaire 2019-2020.

Au total, 9.110.000 élèves, dont 155.000 nouveaux retrouveront mercredi 4 septembre le chemin de l'école au niveau national au titre de l'année scolaire 2019/2020.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed avait assuré que toutes les conditions étaient "réunies" pour accueillir les élèves, faisant état de la réception de 656 établissements éducatifs, dont 426 primaires,

137 collèges et 93 lycées, outre 161 autres prévus à la fin de l'année en cours. Dans le but de garantir un meilleur encadrement pédagogique, les nouveaux établissements éducatifs se verront renforcés par 8040 nouveaux postes budgétaires, dont 1061 postes pédagogiques venant s'ajouter au 749.000 fonctionnaires au niveau des établissements éducatifs, qui s'élèvent à plus de 27.000 établissements.

Les diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS) seront recrutés, en vertu d'une autorisation accordée par le Premier ministre dans ce sens, a fait savoir le ministre qui a ajouté que son département fera recours aux listes de réserve en vigueur.

En matière de restauration scolaire, 94% des cantines seront ouvertes, en sus du renforcement du transport scolaire et de l'amélioration des conditions de prise en charge des élèves à travers l'acquisition ce 1000 nouveaux bus.

Le gouvernement avait adopté un programme d'acquisition de 3500 bus et décidé l'activation des commissions de consultation pour le transport scolaire au niveau des wilayas ainsi que les commissions communales de santé, d'hygiène et de l'environnement. Les classes intégrées destinées aux personnes aux besoins spécifiques ont également été renforcées par 186 nouvelles classes, portant leur nombre global à 851 outre la modernisation et la numérisation de la gestion des écoles primaires et de la bourse scolaire.

impression de 50 millions de manuels scolaires tous cycles confondus

Lors de sa récente visite dans la wilaya de Tipasa, M. Belabed a affirmé l'impression, au titre de la rentrée scolaire 2019-2020, de 50 millions de manuels scolaires, tous cycles confondus, et de leur distribution aux établissements éducatifs, via les différents centres relevant de l'Office National des Publications Scolaires (ONPS), en plus d'un quota supplémentaire de 30 millions de livres, stocks de l'année dernière.

Soulignant que la liste des manuels scolaires comprend 22 livres pour les cycles primaire et moyen, minutieusement préparés, notamment ceux de la langue arabe, de l'éducation religieuse et d'histoire, le ministre a fait savoir que l'ensemble de ces livres avaient été soumis aux parties compétentes, habilitées à analyser et à vérifier leur contenu, tel le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), et d'autres instances relevant des ministères des Affaires religieuses et des wakfs et des Moudjahidine. Il a indiqué, dans ce contexte, que les réserves émises concernant le livre d'histoire ont été prises en considération.

D'autre part, le ministre a évoqué "la livraison d'équipements et de matériels techniques pour le raccordement des établissements éducatifs à l'Internet via le satellite algérien "Alcom Sat 1" durant l'année scolaire en cours (2019), conformément à la convention signée avec le ministère de la Poste, des Télécommunications et des Technologies et du Numérique".

Rappelant le grand intérêt accordé par l'Etat aux personnes aux besoins spécifiques, le ministre a fait savoir que le secteur de l'Education devra prendre en charge plus de 36.000 élèves de cette catégorie.

Dans ce sens, une commission interministérielle comportant, en sus du secteur de l'Education, les secteurs de la Santé, de la Formation professionnelle et de la Solidarité nationale, s'attellera à élaborer une circulaire interministérielle pour faciliter l'intégration de cette catégorie dans le milieu éducatif.

APS