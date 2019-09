Loukal : dégel prochain des comptes bancaires des groupes Haddad, Tahkout et Kouninef

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a annoncé, dimanche à l'APS, le dégel, "dans les plus brefs délais", des comptes bancaires des groupes Haddad, Tahkout et Kouninef. Une mesure qui fait suite, selon le ministrte, à la désignation, par l'autorité judiciaire, d'administrateurs indépendants pour gérer ces entreprises appartenant à leurs propriétaires emprisonnés.

Initiée par un comité intersectoriel ad-hoc, institué par le Premier ministre et placé auprès du ministre des Finances, cette démarche de sauvegarde des entreprises, dont les patrons sont incarcérés pour des affaires liées à la Justice, "permettra à ces entités de renouer rapidement avec un fonctionnement régulier et continu de leurs activités", a assuré M. Loukal.

A la question de savoir si les salaires non payés des travailleurs de ces entreprises allaient être débloqués, le ministre a répondu que le dégel des comptes bancaires allait systématiquement permettre à ces entreprises de payer les arriérés de salaires.

La désignation d'administrateurs indépendants, de statuts d'experts, tel que proposé à la justice par le comité, offrira surtout à ces entités "un appui et un soutien à leur potentiel humain et managérial", a-t-il ajouté.

Invité à expliquer la différence entre un administrateur judiciaire et un liquidateur, le ministre a tenu à souligner que les deux missions étaient complètement différentes, voire opposées.

"Parfois, les gens confondent entre administrateur et liquidateur. Ce dernier est désigné pour liquider une entité avant sa dissolution. Or, le rôle de l’administrateur indépendant est, au contraire, de sauvegarder la société et veiller à réunir les conditions de sa bonne gouvernance", a-t-il expliqué. "Et c’est exactement l’objectif du gouvernement : conforter les assises financières et opérationnelles de ces entités, dans le cadre de la sauvegarde de leurs potentiels de production et d'emplois", a poursuivi le ministre.

"En d’autres termes, l’objectif est de leur assurer une viabilité. Certaines d’entre elles, émargeant à la commande publique, jouissent, dans ce cadre, d’un carnet de commandes consistant et ont pour charge également la réalisation de projets industriels structurants pour l’économie nationale, a-t-il fait remarquer.

A une autre question pour savoir si l’administrateur indépendant avait, dans ses prérogatives, la possibilité de licencier des travailleurs, le ministre a répondu que "la mission de l’administrateur indépendant est, au contraire, de défendre les intérêts de l’entreprise et des travailleurs".

Le 22 août, le juge enquêteur, saisi des dossiers des sociétés appartenant aux Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, a rendu des ordonnances de désignation de trois administrateurs, experts financiers agréés, pour la gestion de ces sociétés.

