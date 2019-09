Doublé pour Slimani pour son 2e match avec Monaco

L'attaquant international algérien Islam Slimani continue de s'illustrer avec son nouveau club, l'AS Monaco, en inscrivant dimanche, les deux buts de son équipe, lors du match disputé à Strasbourg (2-2) à l'occasion de la quatrième journée du Championnat de Ligue 1 française de football.

Lors de la 3e journée jouée dimanche dernier, l'ancien jouer du CR Belouizdad (Ligue1 algérienne) a ouvert son compteur en inscrivant son premier but sous les couleurs de son nouveau club, l'AS Monaco, face à Nîmes (2-2).

Ce dimanche, à Strasbourg, le joueur algérien porté son total à 3 buts en ouvrant d'abord le score (11e), avant d'ajouter le second but à la 40e minute.

Les Strasbourgeois ont fini par arracher le point du nul (2-2) à la 84e minute sur un penalty transformé par Thomasson.

L'avant-centre de 31 ans, sous contrat avec la formation anglaise de Leicester City jusqu'en 2021 avait débarqué sur Le Rocher le 20 août courant, sous forme d'un prêt, avec option d'achat, lui qui avait évolué les deux précédentes saisons à Fenerbahçe (Turquie) et à Newcastle (Angleterre) également sous forme d'un prêt.

Lors de cette 4e journée, d'autres internationaux algériens se sont illustrés à l'image de Zineddine Ferhat auteur du 1er but (2e) avec Nîmes vainqueur de Brest (3-0) et d'El-Mellali qui a inscrit le 2e but (71e) lors de la victoire d'Angers devant Dijon (2-0), alors que le défenseur de Nice, Youssef Attal a permis à son équipe de bénéficier d'un penalty sur le terrain de l'ex-leader, Rennes, que transformera Cyprien (63e) avant que Coly ne donne la victoire aux Niçois (2-1) durant le temps additionnel (90+3).

