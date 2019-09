Voile - Championnats d'Afrique : 12 pays attenus à Alger

Les prochains championnats d’Afrique de voile, séries Laser et RSX, prévus du 6 au 12 octobre 2019 à l'Ecole Nationale des sports Nautiques et Subaquatiques d'Alger Plage (Alger), seront rehaussés par la participation de 12 nations, dont l’Algérie.

" Après les délais impartis pour les engagements définitifs des pays et athlètes du continent aux Championnats d'Afrique des séries Laser et RSX, qualificatifs aux JO-2020, nous avons enregistré officiellement la participation de onze pays étrangers, en plus de l'Algérie", a indiqué ce jeudi 5 le président de la Fédération algérienne de voile, Hocine Lali à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Alger.

Pour ces joutes, l’Algérie sera dix neuf (19) véliplanchistes, 10 garçons et 09 filles. Ces derniers vont concourir dans les spécialités suivantes : Laser Radial Standard (filles), Laser Standard (garçons) et RSX (garçons et filles).

Selon Lali, les préparatifs vont bon train à 30 jours du coup d’envoi de la compétition. " Tout est presque finalisé pour le coup d'envoi de ces Championnats d'Afrique. Nous veillons à ce que rien ne manquera, le jour J, et à permettre une bonne et loyale compétition et un bon séjour de nos hôtes (...), d'ailleurs, les délégués de la fédération internationale seront présents et intransigeants", a t-il souligné.

4 billets pour les JO en jeu

Outre le titre africain, l’autre enjeu dans le rendez-vous d’Alger sera les quatre billets qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2022. " Les places pour les JO 2022 seront chères à négocier, mais nos athlètes ont le potentiel requis pour décrocher les quatre places. Ils auront l'avantage de bien connaitre leurs adversaires, ainsi que le plan d'eau retenu pour cette compétition", a révélé Lali.

Après une première expérience en 2015, qui a permis à Hamza Bouras, Katia Belabbas et Imène Chérif Sarahoui de se qualifier pour les JO de Rio en 2016, l’Algérie s’apprête à organiser les championnats d’Afrique avec les mêmes objectifs.

Liste des athlètes algériens :

RSX : Ramzy Boudjatit, Islam Bennaga, Ramy Boudrouma, Imad Brighet, Bouras Hamza, Fayçal Benserai, Meriem Rezouani, Katia Belabbas, Amina Berrichi, Sarah Hamaoui, Lina Ait Ali Slimane, Naila Rezouani.

Laser Radial et Standard : Wassima Ziani, Mohamed Kebaili, Islam Khoualed, Sofiane Boussouar, Sana Lechhab, Maissa Abdelfatah, Malia Karassane.