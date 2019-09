Energie atomique : l'AIEA se réunit lundi à Vienne

Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) se réunira, lundi, en son siège viennois, selon le site de l'organisme onusien de surveillance nucléaire.

Ses 35 membres discuteront de sûreté et de sécurité nucléaires, de la vérification et la surveillance en Iran dans le cadre de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'application de l'accord nucléaire de 2015, ainsi que de l'application de garanties en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et au Moyen-Orient, entre autres, selon la même source.

Cette réunion se déroulera à huis clos. Le directeur général par intérim de l'AIEA, Cornel Feruta, la débutera par une déclaration liminaire. Il devrait aussi tenir lundi une conférence de presse à 12h30 GMT.

La réunion de l'AIEA intervient dans un contexte électrique quant aux dossiers en rapport avec le nucléaire. Outre la crise irano-américaine, les deux Corée ne cessent de violer les engagements signés en la matière, et ce, souvent publiquement.