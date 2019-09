Mobilsation citoyenne pacifique – 29ème vendredi : les hirakiens réitèrent leurs revendications

Les hirakiens poursuivent leur marches pacifiques, à Alger et en d’autres wilayas, pour le changement et ce, pour le 28ème vendredi consécutif. Il faut dire que le hirak a repris son souffle avec le retour de pans de marcheurs, à l’occasion de la rentrée sociale et la fin des vacances de l’été lors desquelles les rues des villes adhérées à la mobilisation hebdomadaire n’ont pas, pour autant, désempli.

Les marcheurs scandent toujours pacifiquement les mêmes mots d’ordre mobilisateurs et revendicatifs pour instaurer un changement profond du système, le renvoi de ses figures symboles, une justice libre pour rendre aux Algériens leurs droits violés et leurs deniers spoliés, recouvrer le droit à l’expression libre et des élections transparentes et propres.