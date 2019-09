Turquie : Test couronné de succès pour le premier missile de croisière de fabrication locale

Le SOM-B2, un missile de croisière à longue portée et anti-bunker de fabrication turque, a terminé son test de tir préliminaire, a annoncé vendredi le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank.

La Turquie a testé avec succès son premier missile de croisière de fabrication nationale SOM-B2, la version du missile à distance (SOM) équipée d'une charge pénétrante consécutive qui peut être utilisée contre des fortifications en béton, a précisé M. Varank sur son compte Twitter.

Le premier missile de croisière construit par la Turquie a été développé par l'Institut de recherche et de développement pour la défense du Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie, une agence nationale pour la science et la technologie, a-t-il ajouté.

Les tests de développement, au sol et en vol, du SOM-B2 sont terminés, a déclaré vendredi Ismail Demir, sous-secrétaire pour les industries de la défense turques.

Le SOM est un missile de croisière air-sol équipé d'un turboréacteur, conçu pour être utilisé contre des cibles de surface terrestres et marines très défendues.

Le SOM-B2 a une portée opérationnelle de plus de 250 kilomètres.