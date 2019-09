Chine : les réserves de devises atteignent plus de 3.107 mds de dollars fin août

Les réserves de devises de la Chine ont connu une hausse légère pour atteindre 3.107,2 milliards de dollars fin août, selon des données officielles publiées samedi.

Le montant a augmenté de 3,5 milliards de dollars, soit une hausse de 0,1% par rapport à la fin du mois de juillet, a annoncé l'Administration nationale des changes (ANC).

Le porte-parole de l'ANC Wang Chunying, a attribué l'augmentation à la fluctuation des taux de change et aux variations des prix des actifs.

"Des facteurs tels que la croissance économique mondiale, la situation commerciale et la géopolitique ont conduit à la hausse légère de l'indice du dollar américain ainsi qu'à l'augmentation des prix des obligations des pays majeurs", selon Mme Wang. Malgré la montée des incertitudes extérieures, l'économie chinoise a maintenu une stabilité générale et affiché une croissance stable avec une structure économique améliorée, a indiqué Mme Wang, citant la balance globale des paiements internationaux et la croissance ferme des réserves de devises.

Soutenu par des bases solides et la poursuite de la réforme et de l'ouverture, Mme Wang s'attend à ce que le marché des changes reste stable à long terme dans un contexte de fluctuations.