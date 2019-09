National 1 A : la nouvelle saison débutera le 4 octobre prochain

Le championnat national de basketball, Division 1 A, débutera le 4 octobre prochain, a annoncé ce samedi la Fédération algérienne de basketball (FABB). L’exercice 2019-2020 sera animé par 20 formations réparties en deux groupes.

La course à la succession du GS Pétroliers sera donnée le mercredi 4 octobre prochain. Pour cette nouvelle saison, la FABB a changé de système de compétition en revenant à une formule de championnat à deux groupes.

Les 20 clubs disputeront une première phase prévue en aller et retour. Les six premiers de chaque groupe joueront par la suite la seconde phase, en système croisé, avec des matchs à élimination direct. Sur les six rescapés de la deuxième phase, quatre animeront la troisième et dernière phase qui concerne directement la bataille pour le titre.

Composition des deux groupes :

Groupe A :

GS Pétroliers (tenant du titre), ES Cherchell (nouveau promu), NA Hussein Dey, le TRA Draria (nouveau promu), l'OSBB Arreridj, Rouiba CB, l'US Sétif, l'OMS Miliana, le CRMBB Ouargla et le CRB Dar Beida.

Groupe B :

NB Staoueli, ASS O.Bouaghi, WO Boufarik, CSC Djisr Kasentina, IRBB Arreridj, USM Blida, PS Eulma, O.Batna, AB Skikda et USM Alger.