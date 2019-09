Candidature à l’élection présidentielle : diminution des signatures requises et abrogation de la limite d’âge des postulants

Réunis en séance de travail, les membres de la commission juridique de l’INDM se sont penchés samedi à Alger sur l’élaboration du document portant amendements à la loi électorale, en présence des juristes membres du conseil consultatif du panel présidé par Karim Youns .

Selon l’envoyé spécial de la radio chaine 3, il est question des modalités électorales relatives à l’Instance indépendante chargée de l’organisation et la surveillance des élections.

Chakib Benzaoui révèle en exclusivité deux amendements, et non des moindres, à savoir : « l’abrogation de la limite d’âge » des candidats voulant postuler et « la diminution du nombre des signatures requises » pour la candidature à l’élection présidentielle.