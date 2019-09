Météo : des pluies sous formes orageuses à l'Est du pays

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses et accompagnées localement de grêles et de rafales de vent, continueront d'affecter, lundi, plusieurs wilayas de l'Est du pays, annonce l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial (BMS).

Les wilayas concernées sont celles d'Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Batna, Oum

El-Bouaghi, Kenchela, Tebessa, Biskra et El-Oued.

Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 30 mm.