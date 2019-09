Des mesures pour assurer la disponibilité des médicaments sur le marché

La cellule de veille et de suivi de la disponibilité des médicaments a tenue, le 8 septembre 2019, sa réunion hebdomadaire, consacrée aux perturbations touchant le marché des produits pharmaceutiques, indique, lundi, un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

À l'issue de la réunion, Il a été décidé de "maintenir les réunions hebdomadaire de la cellule de veille jusqu’à la fin des perturbations du marché du médicament", de "garantir la reconstitution des stocks de sécurité avec un suivi mensuel des quantités de médicaments produits localement, et le suivi de l’exécution des programmes d’importation avec les déclarations et planning de livraison".

La cellule de veille et de suivi de la disponibilité des médicaments, qui regroupe les représentants du ministère de la Santé et ses partenaires, a décidé aussi de procéder au "contrôle et inspection de la chaine de distribution du médicament et des pratiques commerciales (action intersectorielle) pour le renforcement de la disponibilité".

APS