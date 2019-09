L'Algérie condamne avec force les attaques terroristes au Burkina Faso

L'Algérie a condamné lundi avec "force" les attaques terroristes ayant ciblé la veille deux localités dans le nord du Burkina Faso, affirmant que "l’acharnement aveugle du terrorisme sur les populations civiles renseigne sur le désespoir de l’entreprise terroriste et de ses parrains", par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif.

"Nous condamnons avec force les attaques terroristes ayant ciblé dimanche 08 septembre 2019, deux localités de la province du Sanmatenga, dans le nord du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et blessés", a indiqué M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS.

"L’acharnement aveugle et haineux du terrorisme sur les populations civiles sans défense renseigne sur le désespoir de l’entreprise terroriste et de ses parrains et renforce notre conviction autant que notre détermination à aller de l’avant dans notre lutte implacable contre ce fléau et à poursuivre la coordination des efforts sur le double plan continental et international pour mettre en échec ses plans funestes et destructeurs", a également déclaré le porte-parole du MAE.

"Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes de ces actes criminels et assurons le gouvernement et le peuple burkinabés frères de notre entière solidarité", a-t-il ajouté.

APS