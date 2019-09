Rentrée universitaire 2019/2020 : plus de 50.000 étudiants à l'USTHB

Plus de 50.000 étudiants, dont plus de 9.000 nouveaux, rejoindront l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) de Bab Ezzouar à la rentrée universitaire 2019/2020, a indiqué lundi à Alger le recteur de cette université, Benali Cherif Noureddine.

"Plus de 50.000 étudiants, dont plus de 9.000 nouveaux, rejoindront l'USTHB à la rentrée universitaire 2019/2020 prévue la première quinzaine d'octobre prochain, soit un chiffre record pour cette université", a estimé M. Benali Cherif lors d'une conférence de presse.

Précisant que "trente (30) semaines de cours seront assurées", le recteur a reconnu des "difficultés" quant à la couverture de l'ensemble des programmes pédagogiques, mais aussi dans l'établissement du calendrier des cours, notamment pour les étudiants de première année, estimés à quelque 17.000 étudiants.

A propos du taux de redoublement "considérable" enregistré en première année universitaire, M. Benali Cherif a affirmé que ses services allaient mettre en place une commission pédagogique chargée d'étudier les causes sous-jacentes de ce phénomène, dû en partie, selon lui, aux mauvais choix des spécialités par les nouveaux étudiants.

Concernant les offres de formation proposées cette année par l'université, l'intervenant a fait état de 43 spécialités en licence, 155 en master et 10 en doctorat avec 102 postes de doctorants.

Quant à l'encadrement, l'USTHB compte 1.914 enseignants permanents, 1.914 enseignants vacataires et 1.894 techniciens et membres du personnel administratif, a-t-il ajouté, qualifiant d'"acceptable" le taux d'encadrement qui est d'un (1) enseignant pour 26 étudiants.

Le responsable a rappelé que l'année universitaire 2018/2019 avait été perturbée en raison du Hirak, précisant que les examens du second semestre doivent s'achever dans les facultés de l'université le 19 septembre.

En dépit des perturbations, l'USTHB a enregistré l'année dernière 4.947 diplômés, dont 1.047 en licence, 3.898 en master et 1.842 doctorants, a-t-il précisé.

M. Benali Cherif a, par ailleurs, fait savoir que l'USTHB avait signé 30 conventions nationales, dont 21 avec des entreprises et trois (3) centres de recherche et qu'elle s'attelait à la mise en œuvre de 19 projets de coopération internationale.

APS