Constantine: arrestation de 7 fonctionnaires pour détournement de fonds publics

Sept fonctionnaires impliqués dans des détournement de fonds publics effectués dans une des résidences universitaires de Constantine, ont été arrêtés par la police et présentés devant les instances judiciaires, signale un communiqué des services de la sûreté de wilaya.

Les personnes arrêtées, âgées entre 44 ans et 62 ans, sont des administrateurs et employés impliqués qui, en plus du vol de denrées alimentaires, sont également impliqués de négligence s'étant traduits par des détournements de fonds publics, a ajouté la même source.

Les investigations entreprises par la brigade économique et des finances de la Police judiciaire de sûreté de la wilaya ont ciblé les magasins et les

unités de restauration dépendant de la résidence universitaire concernée;

,