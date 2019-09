Monde : une personne met fin à ses jours toutes les 40 secondes

Un décès par suicide a lieu toutes les 40 secondes dans le monde, a indiqué, lundi, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), cité par un communiqué publié lundi par l'ONU.

Selon un rapport publié par cette organisation, au cours des cinq années écoulée, le nombre de pays disposant de stratégies de prévention du suicide a progressé mais reste cependant trop faible.

Le taux mondial de suicide par âge, pour 2016, était de 10,5 pour 100.000 habitants. Toutefois, les taux varient largement d'un pays à un autre, de 5 décès par suicide pour 100.000 habitants à plus de 30 pour 100.000.

Il est noté que 79 % des suicides dans le monde ont lieu dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les pays à revenu élevé ayant cependant le taux le plus élevé, soit 11,5 % pour 100.000 habitants.

Près de trois fois plus d'hommes que de femmes mettent fin à leurs jours dans les pays à revenu élevé, alors que dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les différences entre hommes et femmes sont plus ténues.

Le suicide est considéré comme la deuxième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, après les traumatismes dus aux accidents de la route.

Parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans, le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes filles (après les affections maternelles) et la troisième cause chez les garçons (après les accidents de la circulation et la violence interpersonnelle).