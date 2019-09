APN: examen mercredi des projets de loi relatifs au régime électoral et à l'Autorité des élections

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprend, mercredi, ses travaux en séance plénière consacrée au débat du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral et le projet de loi organique relatif à l'Autorité nationale indépendante des élections, a indiqué, mardi, un communiqué de l'APN.

Pour rappel, le Conseil des ministres réuni, lundi, sous la présidence du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, avait adopté ces deux textes de loi.

Cette révision vise à intégrer les différentes propositions et suggestions, formulées par la classe politique, les personnalités nationales et les représentants de la société civile, recueillies par l’Instance nationale de dialogue et de médiation, en vue de réformer la législation relative au régime électoral.

APS