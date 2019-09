Acte 29 des étudiants : jusqu’à la satisfaction de toutes les revendications du mouvement populaire

Les étudiants ont organisé, ce mardi, leur 29e acte de mobilisation, en organisant des marches et des rassemblements à travers plusieurs villes du pays, pour marquer leur détermination à poursuivre leur mobilisation jusqu’à la satisfaction de toutes les revendications du mouvement populaire et leur rejet des élections avant le départ de l'ancien système et de ses figures et pour une période de transition vers un Etat de droit et une Algérie libre et démocratique.

A Alger, les étudiants se sont regroupés à 9h30 au niveau de la Place des Martyr. Une heure après, ils ont entamé leur marche vers la Grande Poste. Tout au long de leur marche et des artères traversées, ils ont scandé des slogans réclamant le jugement de tous les corrompus et le départ de toutes les figures de l’ancien système, réitérant également « leur attachement aux revendications du mouvement populaire et leur rejet des élections », rapporte Mohamed Lamine Aberkane qui a couvert la marche des étudiants à Alger pour la radio Chaine 3.

Fait notable depuis quelques semaines, de nombreux citoyens marchent avec les étudiants.